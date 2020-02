Alternativet kalder leder til møde efter kritisk artikel

Alternativets hovedbestyrelse har indkaldt leder Josephine Fock til møde efter en række beskyldninger i Information.

Det oplyser Jesper Callesen, der er talsperson for hovedbestyrelsen, til TV2.

Indkaldelsen kommer efter en artikel i Information lørdag. Her beskyldte flere anonyme kilder Fock for at have overfuset og ved flere lejligheder have rusket i folk. Det var i perioden 2015-2018, hvor Fock var medlem af Folketinget.

TV2-journalist Hans Redder henviser på Twitter til en udtalelse fra Alternativets hovedbestyrelse. Den har lørdag holdt et møde, der dog ikke var foranlediget af artiklen i Information.

- Hovedbestyrelsens holdning er, at ruskeri og krænkende adfærd, som det er beskrevet i Informations artikel er uforeneligt med Alternativets værdier, lyder det i udtalelsen.

Bestyrelsen skriver, at den tager anklagerne meget alvorligt. Den ser frem til en dialog med Josephine Fock i næste uge.

Bestyrelsen håber også på en dialog med de mennesker, der har bidraget til artiklen, så "vi sammen kan komme videre".

I Information-artiklen fortalte fire kilder, at de med egne øjne har set Josephine Fock gribe fysisk fat i folk, når hun er blevet vred på dem.

En femte kilde tilføjer, at han ikke selv har oplevet Josephine Fock ruske i andre, men at "hun er fysisk grænseoverskridende".

Josephine Fock har afvist kritikken.

- Jeg er naturligvis dybt berørt over de påstande, som fremføres i artiklen.

- Jeg har flere gange erkendt, at jeg ikke var den bedste version af mig selv på det tidspunkt på grund af de mange personsager, der var, og det store pres, vi alle var underlagt.

- Men jeg kan ikke genkende det billede og de situationer, som Information tegner af mig, siger hun til Information og afviser at kommentere de konkrete anklager.