Borgmester for kultur og fritid i København Franciska Rosenkilde til Alternativets pressemøde efter sommergruppemødet på Østerbro i København.

Alternativet-borgmester vil være ny politisk leder

Franciska Rosenkilde, som er Alternativets kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, skriver på Twitter, at hun stiller op til posten som partiets nye politiske leder.

Det sker, efter at tidligere leder Josephine Fock pludselig trak sig fra posten, som hun havde haft i knap et år.

- Når Å (Alternativets partibogstav, red.) - trods vores turbulente liv - stadig har flere tusinde medlemmer, må det betyde vi har fat i et eller andet. Derfor stiller jeg op som politisk leder. Vi har jo en verden, vi skal redde, skriver hun.

Indtil videre er Franciska Rosenkilde den eneste, som har meldt sig som kandidat til posten.

Tilbage i Alternativets folketingsgruppe er kun Torsten Gejl. Han afviste kort efter Josephine Focks pludselige udmelding, at han stiller op som politisk leder.

Josephine Fock afløste Uffe Elbæk som ny politisk leder tilbage i februar.

Valget af Fock som ny leder blev starten på en voldsom uro blandt partimedlemmer i og uden for Folketinget.

Blandt andet blev Josephine Fock anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018.

Kaosset kulminerede, da fire ud af partiets fem folketingsmedlemmer meldte sig ud af partiet for at blive løsgængere, herunder medstifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist.

Da Josephine Fock trak sig, udtalte hun i en pressemeddelelse, at det havde været for "svært at samle partiet".

Franciska Rosenkilde er 44 år og blev valgt til Borgerrepræsentationen i 2018, hvor hun også fik borgmesterposten.

Hun er oprindeligt uddannet geograf.

Alternativet skal holde et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal findes en ny politisk leder. Det vides ikke, hvornår det finder sted. Men hovedbestyrelsen sigter efter, at det bliver afholdt "hurtigst muligt".

Alternativet står i Ritzau Index' gennemsnit af meningsmålinger fra de største institutter til 0,8 procent af stemmerne.

Partiet har 11 medlemmer af byråd i otte kommuner samt to regionsrådsmedlemmer.