Borgmester for kultur og fritid i København Franciska Rosenkilde kan måske blive den nye leder af Alternativet. I hvert fald er det i hendes overvejelser, siger hun. (Arkivfoto)

Alternativet-borgmester har lederpost i sine overvejelser

Franciska Rosenkilde vil ikke be- eller afkræfte, om hun vil gå efter at overtage posten, som politisk leder.

Alternativet skal finde en ny politisk leder, efter at Josephine Fock pludseligt trak sig fra posten lørdag eftermiddag.

Partiets kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde, vil hverken be- eller afkræfte, om hun vil gå efter at overtage posten.

Det skriver Berlingske.

- Det er kun et år siden, vi havde et lederskifte sidst, og der stillede jeg ikke op. Jeg vil ikke sige, at det er noget, der har ligget mig på sinde længe.

- Omvendt vil jeg sige, at nu er situationen en anden, og selvfølgelig er det med i mine overvejelser, siger Franciska Rosenkilde til avisen.

Tilbage i Alternativets folketingsgruppe er kun Torsten Gejl, og han afviste kort efter Josephine Focks pludselige udmelding, at han stiller op som politisk leder.

Josephine Fock kom til, da partiet skulle vælge en ny politisk leder til at afløse Uffe Elbæk tilbage i februar.

Efter flere runder med afstemninger endte Josephine Fock, der var med til at stifte partiet i sin tid, med at sikre sig sejren i en direkte duel med Theresa Scavenius.

Valget af Fock som ny leder blev starten på en voldsom uro blandt partimedlemmer i og uden for Folketinget.

Blandt andet bliver Josephine Fock anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018.

Kaosset kulminerer, da fire ud af partiets fem folketingsmedlemmer melder sig ud af partiet for at blive løsgængere, herunder medstifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist.

Og selv om Theresa Scavenius gerne ville have stillet sig i front for Alternativet tilbage i februar, afviser hun nu, at hun er kandidat.

- Jeg er ikke kandidat til posten som politisk leder for Alternativet, selv om jeg blev nummer to efter Josephine, skriver hun i en mail til Politiken.

- Alternativet har en særlig plads i mit hjerte. Det var det helt rigtige projekt på det helt rigtige tidspunkt og havde kæmpe potentiale. Det gav mig håbet tilbage om, at politik kan mere. Det er derfor også tragisk at se, hvordan det er endt.

Alternativet skal holde et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal findes en ny politisk leder. Det vides ikke, hvornår det vil finde sted. Men hovedbestyrelsen sigter efter, at det bliver afholdt "hurtigst muligt".

Alternativet står i Ritzau Index' gennemsnit af meningsmålinger fra de største institutter til 0,8 procent af stemmerne.

Partiet har 11 medlemmer af byråd i otte kommuner samt to regionsrådsmedlemmer.