Alternativ indsamling gav julemad til 3000 fattige familier

Maden, der blev delt ud, var julemad, som supermarkedskæden lillejuleaften vurderede, at det ville blive svært at sælge. Den beskrives som "overskudsmad og datokritiske fødevarer".

I stedet tog Dansk Folkehjælp imod og gav maden videre. Modtagerne var familier, der havde søgt om julehjælp på grund af en dårlig økonomi, men som havde fået afslag.

Det vækker glæde hos Dansk Folkehjælp, at initiativet synes at gribe om sig. Tidligere har man givet udtryk for, at et stigende antal landsindsamlinger pressede økonomien og mulighederne for at yde hjælp.

Derfor har Dansk Folkehjælp følt sig presset til at bruge andre, nyere metoder, forklarer generalsekretær Klaus Nørlem.

- Juleoverskud er et godt eksempel på, hvordan nye innovative tiltag kan gøre stor gavn for fattige familier med et smalt madbudget, hvordan madspild helt konkret kan bekæmpes, og endelig hvordan et stort antal frivillige fra civilsamfundet kan aktiveres i en fælles sag, siger han i en pressemeddelelse.

I alt blev der i år samlet mad ind til en værdi af to millioner kroner. Dermed er den mad, der er blevet samlet ind, mindre værd end sidste år. Den er derimod nået ud til flere familier.