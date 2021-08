Altædende japanbille kan være på vej til Danmark

Det fortæller Kristine Riskær, der er chef for planter og biosikkerhed hos Fødevareministeriet.

En japanbille er blevet fundet i den schweiziske by Basel nær den tyske grænse, og i Danmark kan vi sagtens risikere, at den altædende bille finder vej til de danske grænser.

- Vi har et indre marked i EU, der betyder, at produkter, biler og mennesker frit kan komme igennem EU-lande, så selvfølgelig risikerer vi, at japanbillen finder vej til Danmark, siger Kristine Riskær.

Landbrugsstyrelsen i Danmark beskriver på sin hjemmeside japanbillen som "et af de værste skadeinsekter på haveplanter".

- Japanbillen har en meget bred smag. Den er interessant for os, fordi den kan lave enormt meget skade på mange forskellige planter. Det er meget skadeligt for vores planteproduktion, fortæller Kristine Riskær.

Billen er 10-12 mm lang og ligner en lille oldenborre. Den kan kendes på de tydelige, hvide hårduske langs siderne.

Japanbillen har status som karantæneskadegører, der vil sige, at den kan gøre alvorlig skade på planter, og derfor har myndighederne særligt fokus på den, forklarer Kristine Riskær.

- Karantæneskadegørere er meget farligere end invasive arter. Man kan ikke bare sprøjte sig ud af det, og vi er bekymret for, om den etablerer sig i Danmark, hvis den bliver fundet.

- Den holder sig ikke kun til en enkelt plante. Den kan gå i græsplæner, i æbler og kartofler.

Kristine Riskær beretter også, at folk ringer ind for at anmelde det, de tror, er en japanbille.

- Vi har det seneste døgn fået henvendelser fra folk, der tror, de har set en japanbille. Det er selvfølgelig dejligt, at borgerne reagerer på det og er opmærksomme.

- Hvis man ser noget, der er mistænkeligt, må man meget gerne ringe til os.

Japanbillen er flere gange blevet fundet andre steder i Europa.