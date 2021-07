Alma og Alfred er de mest populære navne

514 piger fik navnet Alma, og 520 drenge fik navnet Alfred. Det er første gang, de to navne topper listen, selv om de har ligget i top-2 i 2019.

Når forældre vælger navne, går de typisk efter navne, som var populære for tre generationer siden - hos det nyfødte barns oldeforældre.

Det siger Birgit Eggert, der er navneforsker ved Københavns Universitet.

- Vi ser tit, at navne kommer igen med tre generationers mellemrum. Det ser ud til, at man ikke har lyst til at give navne, som er typisk for ens egen eller ens forældres generation.

- Men når vi når ud til oldeforældrene, så begynder navnene at blive interessante igen, siger hun.

Navne som eksempelvis Mikkel, Mads og Mathias er røget ud af top-50 over de mest populære drengenavne. Her har de ellers ligget solidt i en lang årrække.

Det skyldes ifølge Birgit Eggert netop oldeforældre-mekanismen.

- Det er navne, som har været populære længe. Så længe, at de første i den popularitetsbølge, der har fået de navne, er begyndt at blive forældre nu.

- Og så dur navnene ikke til babyer. Man kan sige, at navne på et tidspunkt er brugt, når de har været populære i 20 til 30 år. Så skal der nyt til, siger Birgit Eggert.

Oldeforældre-tendensen er dog ikke alene om at afgøre, hvilke navne forældre vælger til deres børn.

Også populære navne i England spiller ind, og det kan ses i den danske liste. Det siger Michael Lerche Nielsen, der er navneforsker ved Københavns Universitet.

- Man kan konstatere, at de engelske navnelister bliver afspejlet i Danmark og Vesteuropa. Navne som Isabella, Merle og Matheo tror jeg ikke, var kommet ind uden popularitet på de lister.

- Men også c-formerne er vendt tilbage i næsten alle navne. De ligger ellers og veksler lidt mellem c og k. Det kan være Lucas eller Carl. Så her spiller det engelske også ind, siger han.

Før i tiden var der større forskel på, hvilke navne børn fik på landet og i byerne. Men den tendens er på tilbagetog, fordi langt flere bor i byerne.

Også de sociale medier kan have noget at skulle have sagt.

- Tidligere hittede navne først i Aarhus og København for derefter at blive populære i landdistrikterne. Det ser man ikke mere.

- Store dele af det gamle, traditionelle landbrugssamfund er nærmest affolket, og langt de fleste bor i bysamfund, hvor de fleste forældre vælger navne, som er på mode, til deres børn. Og så er man gået ind i nye sociale fora. Her spiller sociale medier og influencere en kæmpe rolle for at vælge et navn, siger Michael Lerche Nielsen.

Der er mange gengangere fra år til år blandt de 50 mest populære navne.

I 2019 var det Emma og William, der lå i toppen over de mest populære pige- og drengenavne. De er dog faldet i placering i 2020. Således er Emma på en sjetteplads, og William er på en femteplads.