Alletiders skuespiller glæder store og små

Paul Hüttel gav nissefiguren liv igennem fire sæsoner af TV2's julekalender "Alletiders Nisse", der er blevet vist over flere genudsendelser.

For de ældre generationer, der har set tv-serien Matador, står hans skildring af den tyske forfatter og flygtning Herbert Schmidt formentligt lysende klar.

De senere år vil mange tv-seere kende skuespilleren fra en helt anden serie, der dog har det til fælles med både "Matador" og julekalenderen, at den ser tilbage i tiden. Nemlig TV2's "Badehotellet".

Her spiller han nemlig den pensionerede læge Hans Henrik Ploug over flere afsnit.

Og her spiller han i øvrigt sammen med sin hustru i det virkelige liv, Birthe Neumann. De to har været gift siden 1974 og har en datter sammen.

Paul Hüttel har dog ikke kun optrådt på tv. Han har også gjort karriere som teaterskuespiller, hvor han blandt andet har modtaget en Reumert-pris, og som stemme i tegnefilm.

Paul Hüttel er født i Hedensted, der ligger mellem Vejle og Horsens. Før tankerne gik på at blive skuespiller, blev den unge jyde manufakturuddannet.

Som 25-årig søgte han dog ind på Odense Teaters Elevskole, og efter endt uddannelse i 1963 var han ansat på teatret i tre år.

Siden blev han freelanceskuespiller i København, og i 1971-1990 blev han engageret på Det Kongelige Teater. Siden har han også turneret med Det Danske Teater.

Kirkegængere vil også kende skuespilleren, som har viet meget af sin tid til at rejse rundt til flere af landets kirker for at læse op af Det Nye Testamente.