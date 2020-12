Alle plejehjemsbeboere i Region Nord får vaccine før uge 3

- Ligesom de øvrige regioner er vi begyndt at få faste leverancer med faste leveringsdatoer.

Det oplyser Jan Nybo, der er chef for covid-19 indsatsen i regionen.

Region Nordjylland regner med at have givet alle plejehjemsbeboere den første vaccinedosis ved udgangen af uge 2 i det nye år.

- Derfor kan man begynde at lave lidt mere langsigtede planlægning for de vacciner, der skal gives, siger han.

Sidste dag i uge 2 er 17. januar.

Mandag ankom omkring 5800 nye doser til regionen. Af dem fordeles to tredjedele til kommunerne og de praktiserende læger. Den sidste tredjedel går til hospitalerne.

Tirsdag er plejehjemsbeboere i Mariagerfjord Kommune blevet vaccineret for første gang. Onsdag er planen at gå i gang med vaccinen i Rebild Kommune.

Regionen er kommet godt fra start med vaccinerne, fortæller Jan Nybo.

- Jeg synes, det går rigtig godt. Vaccinen har været lettere at håndtere, end det vi troede til at starte med, og vi har ikke observeret nogen bivirkning. Og slet ikke nogen alvorlige bivirkninger, siger han.

Region Nordjylland har det tredjehøjeste smittetryk i landet af de fem regioner.

De seneste syv dage er der 232,1 smittede per 100.000 borgere i regionen.