Alle partier støtter delt borgmesterpost i Slagelse

Efter kommunalvalget tirsdag 21. november udspillede der sig et usædvanligt forløb i den vestsjællandske kommune. Parterne havde svært ved at blive enige om, hvem der skulle være borgmester.

Men efter længere tids tovtrækkeri endte det i sidste uge med, at borgmesteransvaret bliver splittet op.

Et flertal i byrådet gav nemlig hånd på, at John Dyrby Paulsen (S) skal være borgmester i to år, hvorefter Villum Christensen (LA) har muligheden for at overtage de sidste to år af perioden, hvis han ønsker det.

Nu står samtlige 31 mandater så bag aftalen.

- Det har været et usædvanligt forløb, men jeg er glad for, at vi nu kan se fremad og komme i gang med det vigtige arbejde i Slagelse Kommune.

- Der er brug for at få rettet op på økonomien, og så skal vi skal have sat gang i en række tiltag blandt andet at give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt, siger John Dyrby Paulsen i pressemeddelelsen.