Alle lokalt ansatte er evakueret fra Afghanistan

Der er tale om de lokalt ansatte, der arbejdede for Danmark, da landet faldt, samt personer, der har været ansat inden for de sidste to år. De er dækket af en politisk aftale fra tidligere i august om personer, der skulle tilbydes evakuering.

- Det er lykkedes at få flere flyvninger til Danmark de seneste dage. Det betyder, at i alt 384 personer nu er fløjet til Danmark fra Afghanistan.

- Samlet set er det lykkedes at evakuere alle lokalt ansatte, der har taget imod tilbuddet om evakuering, og som har været ansat inden for de sidste to år, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

- De er nu kommet til Danmark. Desuden er også langt størstedelen af deres familier kommer til Danmark. Vi mangler enkelte, men arbejdet fortsætter.

Ud over de lokalt ansatte, der altså stod i første række, fordi de er dækket af en særlig politisk aftale, har Danmark hentet tidligere tolke for de danske styrker, ansatte fra længere tilbage end to år, menneskerettighedsaktivister, personer fra danskerlisten og ansatte fra FN og Nato ud.

- Vi er langt fra færdige med arbejdet, men vi fortsætter, siger Jeppe Kofod.

Der mangler da også fortsat enkelte tolke, tidligere ansatte og personer, der har skrevet sig på danskerlisten over personer med lovligt ophold i Danmark, samt FN og Nato-ansatte.

Danmark har ifølge udenrigsministeren lovet sine allierede, blandt andet USA, at fortsætte med at hjælpe til med evakueringen. Og derfor kan Jeppe Kofod heller ikke sige, hvor længe operationen i landet skal fortsætte.

- Det kan jeg ikke sige noget om. Men jeg kan sige, at det er vigtigt, at USA og andre opretholder tilstedeværelsen så længe, det er nødvendigt, for at få lavet de her evakueringer, siger han.