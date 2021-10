Alle i Ishøj opfordres til test efter stor smittestigning

Styrelsen for Patientsikkerhed vil øge antallet af test i Ishøj og opfordrer alle borgere i kommunen til at lade sig teste.

De seneste dage har budt på en kraftig stigning i antallet af coronasmittede i Ishøj syd for København. Derfor igangsættes en række tiltag for at nedbringe smitten.

Fra tirsdag 26. oktober vil der være øget testkapacitet i kommunen.

- Vores anbefaling er, at alle borgere i Ishøj Kommune lader sig teste. Det gælder også dem, der er færdigvaccineret eller har haft sygdommen tidligere, siger Bente Møller.

Derudover vil styrelsen lave en styrket smitteopsporing i samarbejde med kommunen - herunder informere borgerne om muligheden for at isolere sig andre steder end derhjemme.

Den seneste uge har der været 142 smittetilfælde i Ishøj.

Det svarer til en incidens - antal smittede per 100.000 indbyggere - på 616. Det er det klart højeste i Danmark. På landsplan er tallet 152, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Hvis smitten stiger yderligere, kan det komme på tale at sende skoleklasser hjem i en periode.

- Vi sætter yderligere test i gang nu, men hvis smitten bliver ved med at stige, kan vi sætte yderligere tiltag i værk.

- Det kan komme på tale at sende skoleklasser hjem, men det vil vi kun gøre, hvis vi virkelig vurderer, at der er et behov, for vi vil så vidt muligt holde samfundet åbent, siger Bente Møller.

Indtil starten af september blev kommuner med særlig høj smitte automatisk lukket ned.

Den model blev afskaffet i september, hvor coronavirus gik over til at være en ikke-samfundskritisk sygdom.

Smitten i en kommune anses nu som høj af sundhedsmyndighederne, hvis den på en uge har mere end 500 smittede per 100.000 indbyggere. Hvis det sker, anbefales det af indføre tiltag, der kan få smitten ned.

Ishøj er den første kommune til at overskride den grænse, siden modellen for automatisk nedlukning blev sløjfet.

Glostrup er med en incidens på 435 tæt på, mens Albertslund og Brøndby er på 385.