Sundhedsstyrelsen venter, at arbejdet med at give et ekstra vaccinestik udvides til blandt andet sundhedspersonale og personer på 65 år eller over. Billedet her fra tidligere vaccinationer. (Arkivfoto)

Alle fra 65 år ventes at blive tilbudt ekstra vaccinestik

Sundhedsstyrelsen har udpeget de næste grupper, der kan vente at blive tilbudt et ekstra vaccinestik.

Sundhedsstyrelsen har tirsdag fremlagt sin plan for, hvem der bør være de næste grupper til at tilbydes et ekstra stik med en vaccine mod covid-19.

Det ventes ifølge styrelsen at blive særligt fire grupper: Alle, der er 65 år eller ældre, sundhedspersonale og personer i øget risiko.

Derudover anbefaler styrelsen, at vaccinerede med Johnson & Johnson-vaccinen får et ekstra stik.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

De danske myndigheder er allerede i gang med en første fase af revaccinationen.

Her bliver beboere på plejehjem og borgere med et særligt svækket immunforsvar vaccineret. Herefter vil borgere på 85 år og ældre fra 1. oktober blive tilbudt et ekstra stik.

Herefter vil de næste grupper følge. Her forventer styrelsen at tilbyde vaccinen til 65- til 84-årige, ansatte i sundheds-, social- og ældresektoren og personer under 65 år, som af en anden årsag er i øget risiko for et alvorlig forløb for covid-19.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen "uklart", hvornår den fase går i gang.

- Det præcise tidspunkt for, hvornår vi går i gang, afhænger af yderligere data, især i forhold til fald i immunitet i de pågældende grupper og bivirkninger, skriver styrelsen.

- Derudover afventer vi, at vaccinerne bliver EU-godkendt til brug for revaccination af disse grupper.

Det står dog klart, at Sundhedsstyrelsen også anbefaler et ekstra vaccinestik til de personer, der er blevet vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen. Dette skal ske allerede fra 1. oktober, anbefaler styrelsen.

Disse vil blive tilbudt en mRNA-vaccine. I Danmark har mRNA-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna været de klart mest brugte vacciner.

Det skyldes ikke, at Johnson & Johnson ikke beskytter mod alvorlige sygdomsforløb. Men ifølge vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst er der en faldende effekt i beskyttelse mod smitte. Særligt på grund af deltavarianten ifølge Sundhedsstyrelsen.

I sidste ende er det forventningen, at "størstedelen" af den resterende befolkning skal tilbydes et ekstra vaccinestik. Det bliver dog tidligst aktuelt i 2022, skriver Sundhedsstyrelsen.