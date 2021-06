Alle flyvninger og skibe ud af Nuuk stoppes efter smitte

Grønland lukker for alle flyvninger og al sejlads ud af Nuuk.

Det skyldes, at der mandag aften og natten til tirsdag er fundet fem nye smittetilfælde i hovedstaden uden for en boble, der er forsøgt lavet omkring lufthavnsarbejde.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen på et pressemøde tirsdag eftermiddag dansk tid, skriver de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq. AG.

Nogle af fundene er gjort ved et rutinetjek.

- I går var der nogle medarbejdere, der skulle rejse ud af Nuuk. De er fra et større firma, hvor der har været smittespredning. De skulle rejse til Danmark, og en rutinemæssig test viste, at to af dem var positive, siger landslægen ifølge KNR.

Myndighederne er ved at kontakte de mennesker, som de smittede har været i kontakt med i løbet af weekenden.

Det drejer sig om en kaffemik og en konfirmation, og der kan være op mod 200 kontakter, vurderer landslægen.

Han mener dog, at der er gode chancer for at få standset yderligere spredning.

- Det er afgørende, at vi får inddæmmet smitten, da det ellers vil vanskeliggøre vaccinationsprojektet, siger han ifølge Sermitsiaq. AG.

Grønland har under pandemien fundet 49 smittede. Der er i øjeblikket ni aktive smittetilfælde, fremgår det af den grønlandske regerings hjemmeside tirsdag.

Ingen er indlagt med coronavirus i Grønland, og ingen i selvstyret har mistet livet med coronavirus.

Lidt over 21.000 - svarende til mere end hver tredje - har påbegyndt vaccination i Grønland.

Heraf er godt 9400 - svarende til omkring hver sjette - færdigvaccineret.