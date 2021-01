Alle borgere forventes at være vaccineret i slutningen af juni

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle borgere i Danmark er vaccineret med andet stik senest den 27. juni.

Det fremgår af en vaccinationskalender på styrelsens hjemmeside.

Der er dog det forbehold, at det blot er en prognose, og det vil kræve, at flere vacciner bliver godkendt.

Sundhedsstyrelsen ved nemlig ikke præcis, hvor mange doser om måneden Danmark vil modtage fra april og frem.

Derfor er prognosen baseret på estimater fra Lægemiddelstyrelsen.

Samtidig forventes det, at alle personer, der er i særlig risiko, personale i sundheds- og plejesektoren samt samfundskritiske funktioner vil være blevet tilbudt vaccination inden april.

Det er den 12. og sidste gruppe af personer, der skal vaccineres, hvor alle forventes at være vaccineret med andet stik senest den 27. juni. Dermed vil alle, der ønsker at blive vaccineret i Danmark, have fået to stik.

De første stik til gruppen forventes at begynde i midten af april og være færdiggjort i sidste halvdel af maj.

Gruppen inkluderer den øvrige befolkning, der ikke er omfattet af de 11 første grupper.

De 11 første grupper i vaccinationskøen inkluderer alle over 65 år, personer med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb og personale, der varetager samfundskritiske funktioner.

De ni første grupper er planlagt til, at alle er begyndt eller har færdiggjort vaccination, inden marts er omme.

De er planlagt og ikke forventet, fordi Sundhedsstyrelsen ved præcis, hvor mange doser vacciner, der kommer frem til april.

De sidste to uger af marts kommer den største levering fra Pfizer, der er på 88.452 doser. Frem til da er det under 80.000 doser, der kommer om ugen fra dem.

Af den nylig godkendte Moderna-vaccine ankommer den første levering til Danmark i næste uge.

Første levering vil være på 6000 doser, mens der ugen efter ankommer 16.000 doser. To uger efter igen kommer 48.000 doser.