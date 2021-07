Fremover er alle børn op til 16 år undtaget for at skulle vise coronapas. (Arkivfoto)

Alle børn under 16 er nu undtaget for at vise coronapas

Undtagelsen for at skulle vise coronapas er rykket op til alle børn under 16 år, oplyser Sundhedsministeriet.

Alle børn under 16 er fra dags dato undtaget for at skulle vise coronapas.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Hidtil har det kun været børn under 15 år, der ikke har skullet vise coronapas.

Regelændringen skal ses i lyset af, at børn fra 12 til 15 år inden længe vil blive tilbudt vaccination mod coronavirus.

I en ny vaccinationsplan fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at de 12-15-årige vil få invitationer fra 19. juli og fremefter.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle borgere, der måtte ønske det - herunder de 12-15-årige - vil være færdigvaccinerede mod coronavirus inden 29. august.

Når man er færdigvaccineret, vil det fremgå af ens coronapas. Et gyldigt coronapas er et krav for blandt andet at kunne gå på restaurant og på bar.

Forventningen er, at coronapasset udfases fra 1. oktober.

Ud over ændringen af, hvem der er undtaget for at skulle vise coronapas, er der fra dags dato også trådt andre nye regler i kraft for coronapasset.

Fremover vil en negativ PCR-test således give et gyldigt coronapas i Danmark i 96 timer - eller fire døgn - i stedet for som tidligere 72 timer.

Gyldigheden af en negativ lyntest er uændret 72 timer.

Også EU-forordningen om det europæiske coronapas er nu trådt i kraft. Det vil sige, at alle EU- og Schengenlande nu skal anerkende det fælles coronapas.

Den danske coronapas-app fungerer som det europæiske covidcertifikat, hvis man er testet negativ, er vaccineret eller tidligere smittet.

Borgere, der ikke bruger apps, kan hente dokumentation på Sundhed.dk for vaccination, testresultat eller tidligere smitte. Det gælder også ved rejser i EU- og i Schengenområdet.

Fra og med onsdag i næste uge sker en yderligere tilpasning af coronapas-appen og reglerne.

De danske regler for immunitet efter vaccination og tidligere smitte ændres, så man betragtes som immun i 12 måneder, efter at man er færdigvaccineret eller har været testet positiv.

Ændringen sker på baggrund af anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.