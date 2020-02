Alkymist bag ny michelinrestaurant: Der er håb for gastronomien

At få ikke bare én, men hele to michelinstjerner med hjem fra aftenens michelinuddeling i Norge i aften er næsten ikke til at forstå.

- Da vi ikke blev råbt op ved én stjerne, tænkte jeg: "Nå, det var det. Det var nul".

- Det er ikke noget, man har turdet håbe på eller drømme om, så det er uvirkeligt lige nu. Nu skal vi spise god mad, drikke champagne og så er der jo service igen på onsdag med fuldt hus, siger han.

Med blandt andet lammehjerne og dyretunge på menuen har Rasmus Munk og hans hold på Alchemist ofte tænkt, at menukortet kunne skræmme michelininspektørerne væk.

Men at de mandag aften kan tage to stjerner med hjem - i første hug - viser, at de og alle andre tog fejl.

- Det vidner om, at alle påstande om, at michelinguiden er konservativ, er forkert.

- Jeg er meget taknemmelig for, at de omfavner sådan en restaurant som Alchemist. Det giver håb for gastronomien fremadrettet, siger en fattet, men bevæget Rasmus Munk.