Unge på 16 og 17 år skal ikke have lov at købe alkohol som vodka, vin, øl og breezers. Alkohol er for voksne, siger vin- og spiritusgrossisternes egen interesseorganisation.

Alkoholbranchen: Forbyd alkohol til unge

Alkoholbranchen opfordrer til et opgør med unges forbrug af alkohol. Men Bryggeriforeningen mener, at det først handler om at overholde de nuværende regler.

- Alkohol er et produkt for voksne, og det er er nydelsesprodukt.

Unge på 16-17 år skal slet ikke have mulighed for at købe alkohol, uanset hvor lav alkoholprocenten er.

