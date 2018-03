Algerisk rigmand vil betale alle danske burkabøder

Den algeriske rigmand Rachid Nekkaz er klar til at punge ud, hvis muslimske kvinder i Danmark bliver idømt bøder for at være iklædt burka eller niqab.

- Danmark er kendt for at være et land med frihed og tolerance, men nu har jeres regering besluttet at stemme imod de principper.

- Jeg er her for at forsvare frihedsrettigheder, som Voltaire gjorde det for mere end 300 år siden, lyder begrundelsen fra Rachid Nekkaz.

Han henviser dermed til den franske filosof og menneskerettighedsforkæmper, der levede i 1700-tallet.

Rachid Nekkaz' udmeldinger kommer, efter at regeringen i februar sendte et lovforslag i offentlig høring om et fremtidigt forbud mod at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder.

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i foråret med henblik på, at det kan træde i kraft senere på året.

Regeringen lægger op til, at overtrædelser af forbuddet skal straffes med en bøde på 1000 kroner for første forseelse og op til 10.000 kroner for gentagelser.

I flere år har den nu 46-årige algeriske forretningsmand betalt bøder for kvinder i lande som Belgien, Schweiz, Holland, Frankrig og Tyskland.

Bøder der - ifølge ham selv - er løbet op i flere millioner kroner.

- Jeg har betalt 1538 bøder.

- Jeg har ingen grænse for, hvor mange bøder jeg vil betale. Der er ingen grænse for frihed, siger Rachid Nekkaz.

Rigmanden mener selv, at niqab gør det sværere for kvinderne at blive integreret i de europæiske samfund.

- Personligt er jeg imod niqab. Jeg mener, at den gør det sværere at blive integreret i de europæiske samfund.

- Men jeg står fast ved, at der ikke er nogen, der skal bestemme, hvad kvinder skal have på eller ikke have på.

- Jeg vil gøre alt for at neutralisere den danske lov. Det betyder, at jeg vil betale samtlige bøder, der måtte blive idømt i Danmark, siger Rachid Nekkaz.

Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er det udansk, hvad Nekkaz har gang i.

- Hvis det danner skole, så eroderer det jo hele fundamentet i vores retssamfund.

- Hvis der er folk, der stiller sig op i et hjørne med en stor pengesæk og siger "jeg betaler dine fartbøder" eller "jeg betaler dine skattebøder" eller alle mulige bøder, siger Løkke til DR Nyheder.