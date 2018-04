Aleqa Hammond blev ikke valgt ind i landstinget

Han fik 698 personlige stemmer, mens kun 171 satte deres kryds ud for Aleqa Hammonds navn.

Dermed blev det ikke det politiske comeback, som Hammond formentlig havde håbet på, da hun for knap en måneds tid siden annoncerede, at hun ville stille op for Nunatta Qitornai.

Den bedrageridømte politiker opnåede ellers hver sjette stemme ved det seneste folketingsvalg i 2015.

Det skete, efter at hun trådte tilbage som landsstyreformand i 2014. Her konkluderede en revisionsrapport, at hun havde brugt landsstyrets penge i privat sammenhæng.

Hun meldte sig derefter ud af partiet Siumut og har efterfølgende optrådt som løsgænger i Folketinget.

Her har hun tilkendegivet, at hun ikke vil stemme imod den borgerlige regering. Til gengæld er hun blevet formand for Grønlandsudvalget.