Alderspræsidenten vender tilbage på Orange Scene

Det er 13 år siden, at Bob Dylan slentrede ind på Orange Scene med sin karakteristiske hat over det krøllede hår og satte sig bag sit keyboard foran flere tusinde fans.

I år får den 78-årige musiklegende ovenikøbet titlen som alderspræsident på festivalen.

Men selv om det er over ti år siden, at Roskilde-publikummet havde muligheden for at opleve legenden, har det i mellemtiden ikke stået stille for ham.

I 2016 modtog han Nobelprisen i litteratur som den første musiker nogensinde. Dylan fik prisen af komitéen "for at have skabt nye poetiske udtryk i den store amerikanske sangtradition".

I juni udkom instruktør Martin Scorseses dokumentarfilm om Dylan "Rolling Thunder Revue", der har hentet et hav af stærke anmeldelser.

Siden koncerten i 2006 har han udgivet syv studiealbum. Det seneste i 2017 kaldet "Triplicate".

Og skal man gå ud fra Dylans seneste koncert på Orange Scene, så skuffer han ikke. Gaffa gav ham eksempelvis fem ud af seks stjerner.

- Dylan må vel betegnes som den vigtigste enkeltstående personlighed i den rytmiske musiks historie, og på Roskilde viste den 65-årige legende, at han kan endnu, skrev mediet i 2006.

Anders Wahrén, der er programchef for Roskilde Festival, mener, at det er vigtigt, at det yngre publikum også får lov at opleve legenden, som har stået på Orange Scene mange gange.

Dylan går på scenen efter den svenske, oprørske rapper Silvana Imam.

- Bob Dylan er stemmen af det klassiske ungdomsoprør i 60'erne og 70'erne og spiller lige efter Silvana Imam, der i høj grad er lyden af en ny ungdomsbevægelse - hvis ikke ligefrem et gryende ungdomsoprør.

- Det er for Roskilde Festival vigtigt at give vores deltagere muligheden for at høre ham live. For rigtig mange af vores unge gæster er det måske den eneste chance, de får, siger Anders Wahrén.

Men skulle festivalgæsterne alligevel misse Dylan onsdag aften - måske fordi de får sig en lur i teltet - kommer der muligvis flere chancer for at opleve ham.

Dylans "Never Ending Tour" begyndte nemlig i 1988 og er stadig i gang - i 2019 ramte han koncert nummer 3000 i Østrig.

Imens er bandmedlemmer kommet og gået, men Dylan hænger i.

Han går på scenen onsdag klokken 20.