Albuehilsen og superspreder føjes til ordbog

Dansk Sprognævn har tilføjet 43 nye opslagsord til nævnets opslagsordbog "Nye ord i dansk".

En del af de nye opslagsord er relateret til coronapandemien. Blandt de tilføjede ord findes "albuehilsen", "superspreder" og "social distancering".

For at ord kommer med i opslagsordbogen, skal de være almindelige i det gængse danske sprog og have en vis geografisk udbredelse.

Skal ordene tilføjes til Retskrivningsordbogen, som fastlægger officiel retskrivning i dansk, skal de have en mere etableret plads i sproget eller være svære at stave eller bøje.

Det nye opslagsord "albuehilsen" har to betydninger ifølge Dansk Sprognævn.

Den nyeste betydning kan dateres til 2020 og er den hilsen, vi under coronapandemien foretager med albuen i stedet for håndtryk eller knus.

Den ældste betydning af ordet er derimod kendt fra fodboldverdenen og er et "stød med albuen mod en modspiller".

Andre ord, der er kommet med i ordbogen er "flokimmunitet" og "kontakttal".

Ved de mindre pandemirelaterede ord er blandt andet "naturnationalpark", "skud ud til" og "sølvpapirshat".