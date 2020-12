(ARKIV) Procedure i sagen mod Britta Nielsen i Københavns Byret, mandag den 10. februar 2020. En formodet seriemorder afviser at kende til kvælningsdrab af tre ældre, der boede i boligkompleks med hans mor. Han tilstår at have misbrugt deres dankort. Det skriver Ritzau, tirsdag den 3. marts 2020.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Albansk familie er centrum i rekordstor narkosag

Et netværk centreret omkring en albansk familie i Danmark har over en årrække stået for omfattende indsmugling af kokain til Danmark, mener anklagemyndigheden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her