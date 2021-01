Alarm afblæst: Hovedbanegården i København blev evakueret

DR P4 Trafik København & Sjælland har mandag eftermiddag klokken 15.12 udsendt en besked på Twitter om, at der er gået en alarm på Hovedbanegården i København.

Ifølge mediet skal alle gå til perronerne via Tietgensbroen.

Tv2 skriver at der er fundet "et mistænkelig forhold" på Hovedbanegården i København og derfor bliver stationen lige nu evakueret, mens politiet undersøger sagen.



Opdatering:

Klokken 15.50 er alarmen blevet afblæst. Det viste sig at være en systemfejl, der forårsagede alarmen.