Integrations- og udlændingeminister Mathias Tesfaye ser ud til at kunne samle et flertal bag regeringens ønske om at gøre det muligt at fratage danske fremmedkrigere deres danske statsborgerskab administrativt. En klausul i loven vil dog gøre, at den udløber om halvandet år.

Akutlov om pasfratagelse får udløbsdato

Regeringen erkender, at lovtekst om fratagelse af syrienkrigeres statsborgerskab hastes igennem, og går derfor med til at indføre en såkaldt solnedgangsklausul.

Når et flertal i Folketinget vil gøre det muligt for udlændingeministeren at fratage danske fremmedkrigere deres statsborgerskab med et pennestrøg, er det ikke nødvendigvis en lovændring, der er kommet for at blive.

Under førstebehandlingen af lovforslaget onsdag blev det nemlig klart, at der er et flertal for at lade lovændringen ledsage af en såkaldt solnedgangsklausul.