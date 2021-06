Akutlægehelikoptere var på vingerne 13 gange dagligt i 2020

I et coronapræget år fløj landets fire akutlægehelikoptere flere missioner end nogensinde før.

Landets akutlægehelikoptere var på vingerne rekordmange gange i 2020.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

4672 gange var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne.

Det svarer til, at helikopterne i gennemsnit var på vingerne 13 gange i døgnet i 2020.

Og som med så meget andet i 2020 menes corona også at have spillet en rolle her.

- Der er flere mennesker, der har opholdt sig i yderområderne i for eksempel deres sommerhus under corona, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner.

- En anden årsag er, at vores helikoptere og piloterne er blevet bedre til at flyve - også i dårligt vejr, siger hun.

Næstformanden i Danske Regioner forklarer, at akutlægehelikopterne oftest rykker ud, hvis der er tale om alvorlig sygdom og trafikuheld.

- Det har en rigtig stor betydning for folk, især når man befinder sig i yderområderne. Nogle gange kan man jo forkorte transporttiden med tre kvarter, siger Ulla Astman.

Juli var den travleste måned for helikopterne i 2020, hvor de var på 510 missioner. Januar var den mindst travle måned med 302 missioner.

Helikopternes formål er at bidrage til en hurtig indsats for syge eller tilskadekomne, hvis tiden er knap, eller hvis patienterne befinder sig langt væk fra et hospital.

De flyver også patienter fra ikke-landfaste øer til hospitalet, når der er tale om akutte - men ikke nødvendigvis livstruende - tilstande.

De fire akutlægehelikoptere holder til på hver deres base i Skive, Billund, Ringsted og Aalborg. Ordningen er et samarbejde mellem landets fem regioner.

Siden ordningen med akutlægehelikoptere blev indviet i 2014 har antallet af missioner slået rekord hvert år.