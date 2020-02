Akut lægemangel i Danmark kalder på løsninger i år

Problemet har stået på længe, og det kalder på løsninger allerede i år, mener formand for PLO Christian Freitag.

- Der bliver i fremtiden større konkurrence om lægens tid. Når man er kommet ind hos lægen, er det svært at få den tid, man har behov for, fordi venteværelset er så fyldt, siger Christian Freitag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder også problemet alvorligt. Regeringen har foreslået tjenestepligt for de unge læger.

PLO foreslår, at uddannelsen til praktiserende læge omlægges og flyttes fra hospitalet til den almene praksis. Det mener Christian Freitag, vil afhjælpe en del af problemet på kort sigt.

Sundhedsministeren er enig i, at det er et fornuftigt forslag. Han er dog ikke sikker på, det kan afhjælpe hele problemet.

- Jeg kan sagtens se nogle perspektiver i det forslag, og jeg kan godt se, at det vil være med til at afhjælpe en del af problemstillingen. Det er vigtigt, at man også er realistisk og ser på, hvor meget det kan afhjælpe, siger Magnus Heunicke (S)

- Jeg er stadig fuldt overbevist om, at der er behov for tjenestepligt, fordi problemet er massivt. Jeg ved godt, at der modstand fra nogle sider, men det er et spørgsmål om at afhjælpe et samfundsproblem, siger han.

I regeringens forslag skal nyuddannede læger tvinges til at arbejde i almen praksis i områder med lægemangel i seks måneder.

Det er en løsning, som Christian Freitag ikke er begejstret for.

- De læger, der foreslås at komme ud til os, er alt for unge og uerfarne. De kræver meget tid, fordi vi skal lære dem op, siger han.

Sundhedsministeren påpeger, at det ikke er i al evighed, at der skal være tjenestepligt for lægerne. Hvor længe kan ham ikke sige. Det er også afhængigt af de igangværende overenskomstforhandlinger med regionerne, Lægeforeningen og regeringen.

Forhandlingerne skulle gerne være afsluttet i foråret, lyder det fra ministeren.

Der er også et beslutningsforslag på trapperne fra det Konservative Folkeparti, der ønsker, at antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin øges til 400 pladser om året i perioden 2022-2027.