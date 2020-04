Aktører ønsker løsning for coronasmittede migranter uden ophold

Folk uden lovligt ophold i Danmark kan ikke få hjælp til at isolere sig og beskytte andre mod smitte med coronavirus, hvis de oplever symptomer på sygdommen eller bliver testet positive for den. Og det bør myndighederne hurtigst muligt gøre noget ved.

Sådan lyder advarslen fra flere aktører, som mener, der er en alvorlig risiko for, at migranter bliver smittet og sætter gang i smittekæder.

Det skriver Information.

- Lige nu ved vi ikke, hvad vi skal gøre, hvis uregistrerede migranter bliver smittet med Covid-19 (sygdommen, der følger af coronavirusset, red.).

- Der er ikke en løsning fra regeringen, så de kan komme indenfor og isolere sig, siger Maja Løvbjerg Hansen fra organisationen Gadejuristen til Information.

Problemet er for det første, at serviceloven ikke gælder for personer uden lovligt ophold i Danmark.

Af den grund kan Københavns Kommune ikke tilbyde migranterne særlige karantænepladser.

Det kan kommunen ellers gøre til andre socialt udsatte, der "udviser symptomer på Covid-19 eller har påvist Covid-19". Og som ikke har mulighed for selv at isolere sig.

For det andet er problemet, at migranter uden lovligt ophold typisk er tilbageholdende med at kontakte de danske myndigheder, fordi de risikerer at blive strafforfulgt og udvist.

Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (RV) mener, at krisesituationen kræver handling.

- Der er en gruppe udsatte personer og udenlandske hjemløse, der ikke kan få hjælp af kommunen, og som er særligt udsatte for at få og sprede corona, siger hun til Information.

- Hvis vi skal stoppe smittekæden, bliver vi nødt til at hjælpe, lige meget hvorfor de er her, tilføjer Mia Nyegaard.

Hun siger, at migranter uden lovligt ophold typisk bor tæt sammen uden gode hygiejneforhold, og at de derfor kan have let ved at smitte og blive smittet.

Desuden er det en gruppe, som har stor berøringsflade med resten af samfundet, siger Maja Løvbjerg Hansen.

- Det er rengøringspersonale. Det er folk, der sætter varer på hylderne i butikkerne. Det er chaufføren, der kommer med takeaway, siger hun til Information.

SF, Enhedslisten og De Radikale siger til avisen, at der skal indføres en særlig mulighed for, at udlændinge uden opholdstilladelse i Danmark kan komme i karantæne, hvis de bliver smittet med coronavirus.

- Vi står i en situation, hvor det handler om at stoppe smitten, og derfor er det vigtigt, at alle, der bliver syge, kommer i karantæne, siger Enhedslistens integrationsordfører, Rosa Lund.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skriver i en mail 26. marts til Information, at regeringen er opmærksom "på denne udfordring".

Han tilføjer, at "flere ministerier er i gang med at finde en fælles løsning".

Ifølge Rockwool Fondens estimat var der i 2018 omkring 26.000 uregistrerede migranter i Danmark.