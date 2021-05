Aktører afviser at deltage i frivillig vaccineordning

Hvis alt går efter planen, vil en frivillig tilvalgsordning snart gøre det muligt for danskere at lægge arm til en af de to omstridte coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det gælder både Danske Lægers Vaccinations Service, der "ikke finder det forsvarligt at vaccinere med AstraZeneca" og MedFlex, skriver mediet.

Udmeldingen fra aktørerne kommer, efter at Sundhedsstyrelsen tirsdag sendte sin vejledning til ordningen, der skal optegne rammerne om de frivillige vaccinationer, i høring.

Også Politiken har været i kontakt med flere aktører. Ifølge avisen vil Dansk Selskab for Almen Medicin formentlig fraråde borgerne i at modtage vaccinen.

Selskabets administrerende direktør, Anders Beich, henviser til igangværende forskning, der peger i retning af, at alle modtagere af Astrazeneca-vaccinen får en grad af påvirkning af deres blodplader.

Det er netop det, som har været medvirkende til de alvorlige blodpropper.

- Det er et faktum, at det er en utilsigtet effekt af denne vaccine, og vi kender ikke de biologiske konsekvenser af det. Måske er de alvorlige blodpropper bare toppen af isbjerget, siger han til Politiken.

De to medier har dog også været i kontakt med private aktører, der giver udtryk for at være interesseret i at medvirke i ordningen.

Det gælder blandt andet firmaet Practio, der ifølge Berlingske gerne vil stille sin infrastruktur til rådighed.

- Vi har kapaciteten. Det vil sige it-system og et nationalt bookingsystem. Vi kan også hyre og træne vaccinatorer og oprette vaccinationscentre, siger selskabet medstifter, Jonas Nilsen, ifølge Berlingske.

Til Politiken siger han desuden, at han kun sjældent forventer, at en læge vil ende med at fraråde stikket.

- Jeg tror, at samtalerne med de frivillige især vil handle om, at lægen skal føle sig tryg ved, at borgeren forstår konsekvenserne af valget, siger han.