Aktivister lægger døde smågrise ved Folketinget og DR Byen

- Vi har været ved DR Byen, Politikens Hus og Folketinget.

- Hvorvidt der er andre steder, der har fået besøg, skal jeg ikke kunne sige. Men det er de steder, hvor vi har fået anmeldelser fra, siger vagtchefen.

Ifølge Henrik Stormer er der ved de enkelte steder blevet fundet plastikkasser, der har indeholdt et mindre antal døde smågrise.

I alt er der fundet fire døde smågrise.

Sammen med plastikkasserne har der stået skilte med teksten: "Her dør 4000 smågrise om dagen".

Vagtchefen fortæller, at fundene er blevet fjernet, og at sagen efterforskes af politiet.

I en pressemeddelelse udsendt sent søndag aften oplyser en gruppe aktivister, at de står bag aktionen.

- Vi har valgt at lave den her aktion, fordi vi i Danmark producerer 33 millioner svin årligt.

- De bliver mishandlet, misbrugt og ødelagt systematisk, skriver aktivisterne i pressemeddelelsen.

De oplyser, at aktionen er et oprør og et opgør med måden, man producerer grise på, da den ifølge dem har konsekvenser for drikkevandet, for biodiversiteten og for folkesundheden.

Ifølge aktivisterne har de lagt i alt 16 døde grise rundt i København natten til mandag.