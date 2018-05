Airbnb går med til at indberette lejeindtægter

Aftalen kommer, efter at et politisk flertal tirsdag blev enige om et loft over, hvor mange dage man må udleje sin private bolig, og hvor mange penge man må tjene, før det skal indberettes til skattevæsnet.

Ifølge Skatteministeriet er Danmark "givetvis" det første land i verden, hvor Airbnb indgår en aftale om at indberette brugernes lejeindtægter. Det er afgørende for at sikre, at alle betaler den korrekte skat.

- På den måde får vi deleøkonomien til at vokse og samtidig sikret, at der betales skat, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Airbnb's repræsentant, direktør for Public Policy i Europa, Mellemøsten og Afrika Patrick Robinson forklarer, at Danmark er et godt sted for selskabet at starte.

- Danmark er godt sted at prøve dette. Danmark har et stærkt velfærdssamfund, og danskerne er åbne for nye ting, og vi ved, hvor innovative de er, siger han.

- 90 procent af vores værter vil gerne betale skat, men det skal være let og strømlinet, og det vil denne løsning være, siger repræsentanten.