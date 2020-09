Ahrenkiel beholder millionløn under lang hjemsendelse

Den nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, vil få sin millionløn som normalt, mens han er fritaget for tjeneste under mistanke for urent trav i sin tid som FE-chef. Det oplyser Forsvarsministeriet i en mail til Ritzau.

Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix