Agent: Terrortiltalt ønskede så mange kugler som muligt

Den nu 26-årige mand sidder i dag tiltalt for forsøg på terror ved at have købt pistolerne af agenten, som han altså ikke vidste arbejdede for politiet.

Ifølge en politiagent, der i december 2019 solgte en ung mand to pistoler, ønskede den unge mand at få så mange kugler som muligt. Desuden ville han have en lyddæmper for ikke at blive opdaget.

Mandag er agenten blevet afhørt i Københavns Byret, hvor journalister har kunnet høre afhøringen via et lytterum for at beskytte agentens identitet.

- Jeg sagde, at jeg kunne skaffe 40-50 kugler. Han sagde, at han gerne ville have så meget som muligt. Jeg sagde, hvad er mest muligt? 1000?

- Så svarede han, at det ville han ikke sige nej til, siger den engelsktalende agent, der afhøres via en tolk.

Agenten taler om det tredje af hans og den tiltaltes i alt fire møder, som de havde i 2019, efter at agenter fra PET havde fået kontakt til den unge mand via et forum på internettet.

På et tidspunkt fik PET den opfattelse, at den 26-årige ville købe fire skydevåben. Det skyldtes blandt andet et såkaldt meme - et billede med tekst - som den tiltalte havde sendt.

Den 21. november var agentens andet møde med den tiltalte. Det var på et hotelværelse, hvor den tiltalte, ifølge agenten, bragte memet op og lavede håndbevægelser, hvor han viste et håndvåben og en lyddæmper.

- Så sagde han noget i retning af, at det var det, han var ude efter.

- Med mødet, og den måde det hele havde været arrangeret på, troede jeg, at det var noget, han spurgte, om jeg kunne skaffe.

- Altså lyddæmper og våben?, spørger anklager Line Steffensen.

- Ja, jeg spurgte ham, hvad han skulle bruge en lyddæmper til. Han sagde, at det var sådan, at han kunne blive ved. Men en lyddæmper ville ingen kunne høre lyden, og han ville være i stand til at flygte.

Line Steffensen vil også høre, hvad agenten troede, at han skulle bruge et skydevåben til.

- Jeg spurgte ham, om han havde nogle specifikke mål i sinde - militæret, politi eller sikkerhedsfolk. Vi diskuterede det et lille stykke tid.

- Jeg tror, at hans konklusion var, at det var bedre, hvis det bare var almindelige mennesker, for så ville det også gå ud over militæret, siger agenten og uddyber:

- Jeg tror, at han nævnte noget i retning af, at man kunne gå hen til en bil og være hjemme i seng, stort set uden nogen bemærkede noget.

På det andet møde talte de om en enkelt pistol, men på et tredje møde svarede han ja til at få to, forklarer agenten.

Det endte med en aftale om en Glock-pistol og en CZ 75-pistol samt ammunition og lyddæmpere. De to mødtes 11. december 2019 i en bil ved indkøbscenteret Field's på Amager. Prisen landede på 6800 kroner.

Herefter blev den 26-årige mand og flere andre anholdt. Den 26-årige nægter sig skyldig og afviser at have planlagt terror. I sagen er også en 27-årig mand tiltalt.

Han gav dagen inden våbenkøbet den 26-årige mand 7000 kroner. Ifølge anklagemyndigheden vidste han, at de skulle bruges på køb af våben til terror, men det nægter han.

Byretten ventes 4. november at afgøre, om de to mænd er skyldige.