Afviste asylansøgere er blevet coronatestet med tvang

For at sikre at to afviste asylansøgere rejste, blev politiet tilkaldt, og asylansøgerne blev fastholdt.

To afviste asylansøgere er med magt blevet tvunget til at lade sig teste for coronavirus, før de skulle sendes ud af Danmark.

Derudover er der i 15 andre tilfælde afviste asylansøgere, der er blevet pålagt en coronatest - dog uden at fysisk tvang blev nødvendigt.

Det viser tal fra Hjemrejsestyrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er tilfreds med den lov, der gør det muligt at tvinge afviste asylansøgere til test, så de ikke kan forhale deres udrejse fra Danmark.

- Der er flyselskaber, som ikke vil tage imod passagerer, der ikke er testet for corona. Så har vi lavet en lov, der siger, at man kan tvangsteste afviste asylansøgere for corona.

- Det har haft den betydning, at nogle få er blevet tvangstestet, mens en masse andre så har sagt "okay, så gør vi det frivilligt", siger han til Jyllands-Posten.

Enhedslisten stemte nej til loven, der blev vedtaget i januar, og partiets udlændingeordfører, Rosa Lund, mener, at det er "langt ude", at de to er blevet tvunget til test.

- Hvis man ikke har lovligt ophold i Danmark, skal man selvfølgelig ikke være her, men man skal heller ikke udsættes for tvang. Det er helt ude af proportioner, siger hun til Jyllands-Posten.

Også Radikale Venstre er kritiske over for loven. Kristian Hegaard, der er udlændingeordfører, mener, at loven ligner diskrimination.

De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, mener derimod, at loven er helt nødvendig.

Rigspolitiet, der står for magtanvendelsen, oplyser til Jyllands-Posten, at det er en PCR-test, der benyttes.

De siger også, at de forsøger at overtale den afviste asylansøger til at lade sig teste, og at hvis det ikke er muligt, sker podningen så skånsomt som muligt.

Hjemrejsestyrelsen siger til Jyllands-Posten, at muligheden for tvangstest synes at have haft en præventiv effekt.

De to afviste asylansøgere, der blev testet under tvang, er udsendt af Danmark.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for loven.