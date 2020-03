Aftaler hos lægen kan blive aflyst på grund af coronavirus

Hvis man har en aftale hos lægen de kommende to uger, og det ikke er akut, kan man forvente, at aftalen bliver aflyst eller udskudt.

- Vi skal sørge for at begrænse smittespredningen af coronavirus, og det betyder, at vi skal sørge for, at patienter, som ikke har noget akut behov for at se lægen, bliver udsat til senere, siger hun.

Det kan for eksempel gælde personer, der har haft ondt i foden eller har fået et lille udslæt.

Det kan også være planlagte kontroller eller samtaleterapi, som ikke er akut.

- For de fleste med en aftale om en uge eller to vil der ikke være tale om noget akut, siger Mireille Lacroix.

Meldingen kommer, efter at regeringen onsdag søsatte en række tiltag, der skal begrænse smitten af coronavirus - herunder at store dele af det offentlige lukker ned i to uger.

Lægerne og deres personale vil fortsat gå på arbejde, men det vil kun blive det allermest akutte, der bliver prioriteret

Mireille Lacroix understreger, at det er helt op til den enkelte læge at vurdere, om det er nødvendigt at se patienten.

Samtidig håber hun, at befolkningen vil have forståelse for, at de skal vænne sig til ikke at kontakte deres læge som normalt i de kommende uger.

- Men hvis folk føler, at de har brug for vejledning, så skal man ringe, og så vil lægerne i almen praksis vurdere, om det er noget, der ikke kan vente, siger Mireille Lacroix.

Hun opfordrer samtidig alle, der har mistanke om at være smittet med coronavirus, til at ringe og ikke møde op hos deres praktiserende læge.

Torsdag er der konstateret 615 smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Ud over de tilfælde er der et stort mørketal. Det er smittede, som man ikke er registreret. Det sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, onsdag aften.