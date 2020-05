Aftale til 165 millioner sikrer at plejehjemsbeboere kan få besøg

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale, som sikrer, at plejehjemsbeboere kan få besøg under coronaudbrud.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Med aftalen er der afsat 165 millioner kroner, og aftalens hovedfokus er, at ældre på plejehjem og beboere med demens igen kan få besøg af deres familie, samtidig med at de skærmes for smitte.