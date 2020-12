Aftale sikrer 888 millioner til mangfoldighed i naturen

- Det har længe været et ønske for regeringen - og ikke mindst for mange danskere - at naturen skulle have en hjælpende hånd, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov.

- Det er et vigtig skridt for at bringe vores natur på fode igen, siger han.

Aftalen er en del af finansloven for næste år.