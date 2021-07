Lyntest har været hyppigt benyttet af danske borgere under coronakrisen. (Arkivfoto)

Aftale om lyntest forlænges med en måned til 10. september

Siden april har tre firmaer udført lyntest for myndighederne. Det fortsætter de med en måned mere end aftalt.

Der er behov for at kunne foretage lyntest ind i starten af efteråret.

Derfor har regionerne besluttet at forlænge aftalen med de private udbydere, så de frem til 10. september skal fortsætte med at teste for coronasmitte.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Før forlængelsen stod aftalen med de private udbydere til at udløbe 10. august. Det er aftalt, at der er mulighed for yderligere forlængelse.

Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, siger, at lyntest længe har været en vigtig del af den danske teststrategi, da testene giver borgere et hurtigt svar, der blandt andet kan bruges i coronapasset.

- Derfor skal man resten af sommeren stadig gratis kunne få taget en hurtigtest, hvis ikke man har mulighed for at vælge PCR.

- Regionerne, de private udbydere og deres mange podere har løftet en helt ekstraordinær og meget vigtig samfundsopgave under denne pandemi, siger Lisbet Zilmer-Johns i pressemeddelelsen.

Hvis en borger testes negativ via en lyntest, vil borgeren have et gyldigt coronapas de efterfølgende 72 timer. Coronapasset kan give adgang til blandt andet indendørs restaurantbesøg og en tur på fodboldstadion.

Kravet om coronapas i Danmark står lige nu til at blive fjernet 1. oktober i år.

Det er selskaberne Falck, Carelink og Copenhagen Medical, der udfører lyntest på vegne af regionerne. Det har de gjort, siden de vandt et udbud i april.

Myndighederne betaler som udgangspunkt for det antal test, som foretages. I sidste uge blev der i gennemsnit foretaget 146.000 lyntest om dagen.

Testindsatsen kommer fortsat til at være indrettet sådan, at der ikke vil være længere end 20 kilometer til nærmeste teststed for den enkelte dansker.

I alle landets kommuner vil der fortsat være både et PCR- og lynteststed.