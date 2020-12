Aftale om elbiler bliver uden borgerlige partier

De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, bekræfter, at De Konservative har forladt de afsluttende forhandlinger.

De Konservative er primært kritiske over for finansieringen i aftalen.

- Vi ønsker, at der skal flere grønne biler til. Det er også derfor, vi har forsøgt at få ambitionerne op i forhold til det første udspil. Men vi ønsker ikke, at danskerne skal betale mere for deres biler.

- Det er rigeligt dyrt i forvejen at købe bil i Danmark. Der er enormt mange afgifter og skatter, og der synes vi ikke, at en milliardregning skal udskrives til folk med helt almindelige biler, siger Juul.

Hun understreger, at hun ikke har set den endelige aftale.

Også Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, bekræfter, at Venstre er ude. Det er en kombination af finansieringen samt antallet af elbiler i 2030, som er uspiseligt for Venstre, siger han.

Ifølge Politiken og Berlingske er aftalepartierne enige om en aftale for fremtidens bilpark, der skal sikre 775.000 elbiler på vejene i 2030. Det samme hører Ritzau fra forskellige kilder. Men de nærmere detaljer kendes ikke før præsentationen. De Konservative har ytret ønske om en million elbiler på vejene i 2030.

Regeringen har selv spillet ud med 500.000, men undervejs i forhandlinger er regeringen blevet presset til at øge antallet.

I begyndelsen af november skrev dagbladet Information, som havde set et aftaleudkast, at regeringen lagde op til 700.000 elbiler i 2030. Venstre krævede ligesom De Konservative også én millioner elbiler i 2030.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, har, allerede før aftalen bliver præsenteret, hårde ord med på vejen til den.

- Højere bilafgifter på vej til danskere, der bor i landdistrikter, og som har brug for en bil, så man kan komme på arbejde. Man glemmer, at mange har brug for en bil, for at hverdagen kan hænge sammen. Ikke hvad vi har brug for, skriver han på Twitter.

Aftalen er den tredje på det grønne område på et døgn.

Torsdag aften blev der lukket en bred politisk aftale om Nordsøen og et stop for oliejagten. Aftalen betyder, at den 8. udbudsrunde, som ville have fortsat olieindvindingen frem til midten af 2050'erne, droppes.

Fredag blev regeringen, støttepartierne samt Alternativet enige om en aftale på naturområdet, der blandt andet sikrer skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker.