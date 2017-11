Aftale om S-formand i Region Sjælland vakler

Det skriver flere medier, heriblandt TV Øst og Dagbladet Ringsted.

Dansk Folkeparti har valgt at forlade den brede politiske aftale om konstituering i Region Sjælland.

Den var indgået mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Enhedslisten og Liberal Alliance. Tirsdag havde SF også valgt at tilslutte sig aftalen.

Dansk Folkeparti har trukket sig fra aftalen på grund af udtalelser fra Enhedslisten, som har talt for bedre muligheder for at få halalkød og information på arabisk på regionens sygehuse.

Samtidig har Socialdemokratiet besluttet at smide Enhedslisten ud af aftalen i håbet om, at Dansk Folkeparti vil komme tilbage.

- Jeg blev overrasket, forundret og ked af det, fordi jeg i dag taget konsekvensen af den uro, der har været i gruppen, og derfor har vi valgt at afbryde samarbejdet med Enhedslisten, siger Heino Knudsen til TV Øst.

- Derfor har jeg også en tro på, at Dansk Folkeparti kommer tilbage, siger han.

Enhedslistens Bruno Jerup siger, at det har "ingenting med virkeligheden at gøre", at partiet skulle have krævet halalkød og information på arabisk skrevet ind i konstitueringen.

- Vi har på intet tidspunkt krævet, at der skal skulle stå noget om det i aftalen. Derfor mener vi, at det er et påskud, som både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bruger for at slippe af med os, siger Bruno Jerup til Rizau.

Peter Jacobsen (DF) understreger over for TV Øst, at partiet ikke arbejder på at gå med i et forlig med Venstre, men at alternativet er at stå helt uden for en konstituering i regionsrådet.

- Vi vidste ikke, at Enhedslisten var ude, da vi trak os fra konstitueringen. Det sætter situationen i et helt nyt lys. Men nu har vi behov for i vores nye gruppe til at tænke os om, og så træffer vi en beslutning om to dage, siger han.