Stinus Lindgreen (RV) under møde i Folketingssalen med ministrenes spørgetid på Christiansborg, onsdag den 27. januar 2021. Der er blandt andet hasteforespørgsel om nødlicens til vaccineproduktion under dagens møde.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Aftale giver automatiske skolenedlukninger ved høj smitte

Partierne bag den langsigtede genåbningsplan for Danmark er blevet enige om, at der automatisk vil blive indført restriktioner i kommuner, hvis de har mere end 200 smittede med covid-19 ud af 100.000 indbyggere over syv dage.

Aftalen indebærer, at en kommune vil blive pålagt at lukke skoler og daginstitutioner, hvis smitten er over de 200. For at ophæve restriktionerne skal smitten være under 200 i mindst en uge.

Erhvervsliv i form af butikker, storcentre og liberale erhverv vil ikke blive automatisk lukket, da den beslutning stadig skal forbi regeringen. Men "de må forvente" at blive lukket ned.

Efterskoler, kosttilbud og højskoler undtages automatisk nedlukning. Men der opfordres kraft til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning, oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, siger til Ritzau om aftalen:

- Det er fornuftigt at have den automatik, for det er vores værn mod en større nedlukning, at vi ved lokale smitteudbrud kan reagere hurtigt og effektivt.

- Her er det godt, at hvis man oplever smittetal, der nærmer sig en eksponentiel udvikling, så bliver der lukket ned.

Sundhedsordfører for De Radikale, Stinus Lindgreen, mener, at automatiske nedlukninger er et godt værktøj.

- Hvis vi gerne vil have en bred genåbning, så skal vi have en måde at lukke målrettet og hurtigt ned på. Du kan ikke have det ene uden det andet, siger han.

Han fortæller, at tallet 200 løbende vil blive vurderet af Statens Serum Institut og tilpasset smittesituationen i Danmark.

Der er tale om en udmøntning af den aftale om langsigtet genåbning, som ni ud af 10 partier i Folketinget blev enige om sidste mandag.

I den står der:

- Aftalepartierne er enige om, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen.

- Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.

Ifølge Statens Serum Institut har kommunerne Ishøj, Høje-Taastrup, Halsnæs, Brøndby, Gladsaxe, Ballerup og Fredensborg onsdag over 200 smittede per 100.000 indbyggere.

Til Berlingske siger direktør for interesseorganisationen for små erhvervsdrivende, SMVdanmark, Jakob Brandt:

- Det er et kæmpe tilbageslag. Nu har vi endelig fået åbnet de liberale erhverv. Og hvis de så, stort set inden de har fået lov at åbne deres butikker, bliver bedt om at lukke igen, vil det være en katastrofe.

Enhedslistens Peder Hvelplund mener ikke, at de nye regler er for rigide.

- Nu er der mulighed for, at kommunerne kan gribe ind tidligere over for eksempelvis enkelte skoler eller idrætsklubber, så man undgår at komme op på 200.

- Men det er afgørende, at man hurtigt får lukket ned ved udbrud. Ellers risikerer vi at stå med en større nedlukning.