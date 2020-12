Aftale for Det Kongelige Teater åbner for flere musicals

Med aftalen er det håbet, at Danmarks nationalscene vil nå ud til et bredere publikum end hidtil. Blandt andet ved hjælp af musicals.

Et flertal i Folketinget har fredag aften indgået en ny, fireårig aftale for Det Kongelige Teater. Det oplyser Kulturministeriet.

Derfor indebærer aftalen, at der skal være bedre mulighed for at opsætte musicals på Det Kongelige Teaters scener.

Desuden skal teatret skrue op for sin digitale formidling ved blandt andet at vise virtuelle forestillinger. Endelig skal der være flere tilbud til børn og unge.

- Det vigtigste ved denne aftale er, at den lægger op til, at Det Kongelige Teater fortsat holder de klassiske dyder højt, men også fokuserer på at række ud til nye målgrupper, siger kulturminister Joy Mogensen (S) til Ritzau.

- Jeg synes, det er vigtigt, at Danmarks nationalscene hele tiden rækker ud til flere danskere, fordi teater er en fantastisk oplevelse.

Spørgsmålet om opsætning af musicals har været centralt i forhandlingerne. Allerede inden partierne mødtes, gav kulturministeren udtryk for, at hun gerne så flere musicals på Det Kongelige Teater.

De borgerlige partier var dog skeptiske. Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative frygtede, at flere musicals på nationalscenen ville skabe en usund konkurrence med de private teatre.

Kulturministeren lægger imidlertid vægt på, at Det Kongelige Teater i mange år har haft mulighed for at opsætte musicals.

Det har bare været uklart, hvilke musicals teatret måtte satse på.

- Med denne aftale lægger vi nogle mere gennemsigtige rammer for, hvilke musicals det kan opføre.

- Og vi sikrer dermed, at Det Kongelige Teater kan bruge musikdramatiske værker til at række ud til nye målgrupper uden at konkurrere med de private producenter, siger Joy Mogensen.

Konkret skal Det Kongelige Teater blandt andet tre år i forvejen offentliggøre, hvilke titler teatret vil sætte op. Hvis et privat teater har planlagt at opsætte samme musical, skal nationalscenen droppe sin opsætning.

Dermed får den private aktør fortrinsret.

Bag aftalen står regeringen samt Enhedslisten, SF, Frie Grønne, Alternative, De Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen gælder for 2021 til 2024.

På finansloven for 2021 bliver der afsat 536,6 millioner kroner til Det Kongelige Teater. De efterfølgende tre år får nationalscenen bevilget 542 millioner kroner årligt.