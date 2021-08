Aftagende coronakrise giver stram finanslov

Men hvad betyder det egentlig? En dramatisk opbremsning af dansk økonomi? Eller en logisk manøvre efter et år, hvor sedlerne er raslet af finansministerens pengetræ på grund af coronakrisen?

Finansminister Nicolai Wammen (S) varslede fredag i et interview med Børsen en "markant strammere finanslov i år end sidste år".

- Det lyder meget voldsomt, men det er på baggrund af en meget voldsom ekspansiv finanspolitik sidste år.

- Man går egentlig lidt tilbage til den finanspolitik, man ville have lavet i fravær af corona.

- Hvis man ser den i forhold til finansloven for 2020, så vil den ikke være voldsomt forskellig, siger Michael Svarer med henvisning til den finanslov, der blev indgået i slutningen af 2019, inden corona kom på alles læber.

I finansloven, som blev indgået i december sidste år mellem regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, var Nicolai Wammen trukket i julemandskostumet og delte gaver ud

Det var simpelthen nødvendigt for at sætte fut i Danmarks økonomi efter et år, hvor nedlukninger, rejsebegrænsninger og meget andet gjorde, at økonomien skulle stimuleres.

- Nu står vi i den modsatte situation. Økonomien buldrer derudaf. Derfor skal vores svar passe til den situation, vi står i, sagde finansministeren til Børsen.

Regeringen satte i sit finanslovsudspil sidste år hele 9,2 milliarder kroner af til særlige initiativer under coronakrisen. I årets udspil bliver det anderledes.

Det såkaldte anlægsloft blev også suspenderet for i år, sådan at kommunerne kunne bruge flere penge på at bygge veje og anlæg.

Af andre initiativer kan nævnes boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradraget. Det blev sat kraftigt i vejret i år for at anspore folk til at få lavet håndværks- og serviceydelser i deres hjem og dermed sætte gang i økonomien.

Regeringen har allerede meddelt, at man agter at føre boligjobordningen tilbage til det niveau, den havde sidste år.

Nicolai Wammen har flere gange under coronakrisen sagt, at Danmarks økonomi er sund.

Og det kan han sige med god grund, mener professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet.

- Der er høj beskæftigelse, lav ledighed, sunde offentlige finanser og høj produktivitet.

- Så på kerneparametrene ser det godt ud for dansk økonomi, siger han.

For almindelige mennesker kan det virke som et paradoksalt udsagn efter et år, hvor staten har brugt adskillige hundrede milliarder kroner på grund af corona.

Men det kan godt hænge sammen, påpeger Michael Svarer.

- For der var ikke noget i det økonomiske maskinrum, der gik i stykker under corona.

- Det var en sundhedskrise, det var ikke en økonomisk krise. Økonomien viste sig at være stort set lige så stærk som inden corona, siger han og nævner turisme, natklubber og hoteller som undtagelser.

- Der er nogle områder, der ikke er kommet op på dupperne endnu, og det kan være, at der går noget tid, inden de kommer det, siger han.