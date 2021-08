Afstandskrav i butikker og hos frisøren fjernes

Det er fra lørdag ikke længere nødvendigt at holde afstand i køen til kassen i eksempelvis supermarkedet.

Afstands- og arealkrav i erhvervslivet bliver nemlig fjernet fra lørdag 14. august, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Det omfatter blandt andet dagligvarebutikker, frisører og forlystelsesparker.

Det er Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger til at forebygge smitte, der betyder, at afstands- og arealkrav ophæves.

Erhvervsministeriet understreger, at der forsat vil være kompensation til arrangører, som skal omstille forretningen til det, der nu er en ny virkelighed.

Ud over butikker, frisører og forlystelsesparker er der tale om alt fra lege- og badelande, konferencesteder, dyrskuer, markeder, messer og alle øvrige liberale erhverv, der nu ikke længere behøver at få kunderne til at holde afstand.

- Det glæder mig meget, at hverdagen vender tilbage ude i erhvervslivet. Det er et afgørende vendepunkt ikke alene for virksomhederne, men for os alle. Nu kan vi komme i Tivoli, i badeland og meget andet uden at skulle tænke på arealkrav, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i meddelelsen.

De nu fjernede krav til afstand kommer, efter at det fredag også blev oplyst, at mundbindskravet i den kollektive trafik fjernes lørdag.

Dermed er det lørdag også slut med at bruge mundbind i busser, tog, metro og på færger.

Erhvervsministeriets fortsatte støtte til de erhverv, der ikke kan nå at omstille sig, inden arealkravet fjernes lørdag, betyder, at de frem til 1. september i år fortsat kan få kompensation gennem den såkaldte arrangørordning.

Ordningen blev skabt under coronakrisen for arrangører af arrangementer med over 350 fysisk tilstedeværende deltagere.

Hos Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, glæder man sig over, at afstands- og arealkrav nu fjernes.

Horesta har "kaldt på afskaffelsen af disse restriktioner meget længe", lyder det fra Horestas formand, Jan Laursen.

- Derfor er det selvfølgelig en glædens dag, at vi nu kan få sløjfet kravene. Og vi håber aldrig nogensinde at se dem igen.

- Danskerne har taget sundhedsmyndighedernes anbefalinger til sig, og en stor del af befolkningen er enten halvt eller helt gennem deres vaccineforløb, og vi skal lære at leve i et samfund med corona, der aldrig helt forsvinder, udtaler Jan Laursen i en pressemeddelelse.