Afstand og ekstra rengøring skal forebygge smitte på kollegier

Bor man flere personer tæt sammen på et kollegie, i et bofællesskab eller i boligforeninger kan det være svært at følge myndighedernes anbefalingerne for at forebygge smittespredning.

Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet nye retningslinjer, der henvender sig til netop disse danskere.

Her bliver der givet råd til, hvordan rum, mange deler, kan indrettes, og hvordan øget fokus på rengøring og afstand kan bidrage til at holde smitten nede.

Styrelsen opfordrer til, at der bliver holdt minimum en meters afstand. Det kan sikres ved at lave afstandsmarkeringer på gulvet i eksempelvis fælles køkkenet.

Desuden bør der ikke være for mange beboere samlet i samme lokaler. Hver person bør have fire kvadratmeter til rådighed i rummet.

De nye råd skal gøre det lettere for danskere, der bor tæt sammen, at overholde retningslinjerne.

Det siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø i en pressemeddelelse.

- Vi ved godt, at det kan være sværere at holde afstand og undgå at røre ved de samme ting, når man bor på kollegie, i et bofællesskab eller i en boligforening, hvor mange mennesker bor under samme tag.

- Men vi ved også, at de fleste gerne vil følge anbefalingerne. Og derfor kommer vi nu med konkrete råd til forebyggelse af smitte, som man bør gøre brug af de steder, hvor flere bor tæt sammen, siger han.

Studerende på landets kollegier har i længere tid efterlyst flere retningslinjer for, hvordan de har skullet overholde anbefalinger og restriktioner.

I de nye retningslinjer bliver det også beskrevet, hvad man gør, hvis en af beboerne bliver smittet eller er nær kontakt til en smittet.

Som i andre dele af samfundet opfordrer Sundhedsstyrelsen også til, at den smittede går i selvisolation på sit værelse, og at andre hjælper med at lave mad og købe ind, for at vedkommende kan overholde isolationen.