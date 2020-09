Afspærring af sønderjyske grænser forsvinder til midnat

Politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at man har sat gang i processen.

- Det er kommunerne, som skal stå for det praktiske. Vi har rettet henvendelse til dem, og de oplyser, at grænseovergangene vil være åbne i nat fra klokken 24, lyder det fra politidirektøren.

De 13 grænseovergange ligger i Tønder og Aabenraa Kommuner.

Da regeringen besluttede, at lukke grænserne delvist og indføre såkaldt fuld grænsekontrol, var det i første omgang kun overgangene i Sæd og Kruså samt motorvejsovergangen ved Frøslev, som var åbne.

I juni åbnede overgangene i Padborg og ved Pebersmark så i dagtimerne, men de resterende otte forblev lukkede.

Torsdag aften har regeringen besluttet, at overgå fra fuld grænsekontrol til såkaldt tilpasset kontrol.

- Vi stiler mod at få normaliseret passagen af grænsen meget hurtigt, lyder det fra politidirektøren.

De lukkede grænseovergange har betydet, at der i perioder har været ventetid for bilister, som ønskede at køre ind i Danmark, fordi de skulle kontrolleres.

Med den tilpassede kontrol vil der stadig blive foretaget stikprøvevise kontroller, men der vil ikke være politi til stede døgnet rundt - navnlig ikke ved de mindst trafikerede overgange mod vest.

- Det betyder, at vi kommer til at nærme os den situation, vi havde før Covid-19, siger Jørgen Meyer.