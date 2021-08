Afrikansk kritik kan udfordre dansk asylplan

Danmarks planer om at etablere et modtagecenter til behandling af asylansøgere i udlandet møder nu heftig kritik fra den verdensdel, som regeringen undersøger muligheden for at placere centret i, nemlig Afrika.

Den Afrikanske Union, der er Afrikas pendant til EU, har sendt en særdeles harsk pressemeddelelse ud.

Heri langer unionen specifikt ud efter den lov, der blev vedtaget i Folketinget i juni, og som gør det muligt at placere modtagecentre til dansk asylbehandling uden for EU.

Planerne bliver kaldt for "xenofobiske" og "komplet uacceptable".

Den Afrikanske Union henviser til flygtningekonventionen fra 1951 og opfordrer Danmark til at "stoppe intolerance og fralæggelse af ansvar".

Det er et bump på vejen i regeringens ønsker om at realisere planerne, siger Stig Jensen, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.

- Det kan være et benspænd.

- Det har stor betydning for de afrikanske lande, hvad Den Afrikanske Union siger, siger Stig Jensen.

Der er dog forskel på, hvor meget landene vil hænge sig i kritikken af Danmark, mener Stig Jensen.

Lande som for eksempel Marokko og Tunesien vil lytte mindre, siger han, mens andre afrikanske lande vil tage meldingen til eftertanke.

- Det vil have større betydning i Rwanda og også i Etiopien, hvor hovedkontoret for Den Afrikanske Union ligger, siger Stig Jensen.

Den Afrikanske Union har 53 medlemslande.

Et af dem er netop Rwanda, som har været det varmeste bud på en lokation for et modtagecenter, og som også har haft udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) på besøg.

Rwanda står dermed i et dilemma. På den ene side vil Den Afrikanske Union ikke have udenlandske modtagecentre i afrikanske lande, og det er heller ikke noget ønskescenarie for Rwanda selv.

På den anden side kan Danmark tilbyde en økonomisk gulerod som tak.

- Generelt er landet ekstremt presset. De tænker jo hele tiden i muligheder. Der er Danmark strategiske nok til at gå ned og spørge, hvem der er sultne til at påtage sig denne opgave, siger Stig Jensen.

I slutningen af juni var udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på besøg i Marokko for at drøfte et asylsamarbejde, og her satte han flere ord på regeringens ambitioner om et modtagecenter.

- Det eksisterende system er brudt sammen. Der er incitament til, at menneskesmuglere kynisk kan udnytte sårbare mennesker, der vil ind i Europa. Mange af dem bliver afvist som asylsøgere og skal returneres.

- Det er et helt asylsystem, som ikke fungerer. Derfor har vi en løbende dialog med andre lande om at finde et mere humant og realistisk asylsystem. Det er der stor interesse for blandt de nævnte lande, sagde Jeppe Kofod.

Mattias Tesfaye har sagt, at regeringen snakker med "fem-ti lande".

Stig Jensen tror ikke, at erklæringen fra Den Afrikanske Union fører til en skrinlægning af planerne om et modtagecenter i et afrikansk land. Men det kan altså besværliggøre tingene yderligere, mener han.

- Det her er ikke en vindersag, hverken i Den Afrikanske Union eller EU. Det går imod de idéer, man egentlig har i det regi.