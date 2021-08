Afrikansk Union fordømmer dansk idé om asylcentre uden for EU

Før sommerferien blev lov vedtaget i Folketinget, så det er muligt at have dansk asylbehandling i tredjelande.

Den Afrikanske Union bifalder på ingen måde, at Folketinget tilbage i juni vedtog loven, som vil gøre det juridisk muligt at oprette modtagecentre til dansk asylbehandling uden for EU. Det kunne eksempelvis være i Rwanda.

Det har Den Afrikanske Union, der har 53 medlemslande, skrevet i en pressemeddelelse, som blev sendt ud mandag.

Unionen mener blandt andet, at Danmark derved ikke lever op til sine internationale forpligtelser.

Oprettelsen af modtagecentre uden for Europas grænser, hvor dansk asylbehandling kan foregå, var et af de vigtige elementer i det udlændingeudspil, som Socialdemokratiet kom med i 2018.

Udspillet skulle sikre partiet magten i forbindelse med folketingsvalget, som kom i 2019. Men trods valgsejren udestår en række elementer fra udspillet fortsat at blive en realitet.

Det gælder ambitionen om at oprette modtagecentre uden for EU. Der er endnu ikke lavet aftaler med andre lande, selv om udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) eksempelvis har besøgt Rwanda.

EU-Kommissionen har gentagne gange afvist den danske idé om modtagecentre i udlandet. Men regeringen har haft kontakt til enkelte EU-lande og mulige værtslande uden for Europa.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har ved flere lejligheder udtalt, at regeringen vil fortsætte arbejdet i forhold til modtagecentrene.

- Der er mange, der siger, at dette ikke er realistisk, at det ikke kan lade sig gøre.

- Jeg erkender, at det er svært, men jeg anerkender ikke, at det er en umulig opgave. Alternativet er at lade et dysfunktionelt asylsystem fortsætte, sagde Frederiksen eksempelvis i en forespørgselsdebat om emnet sidste år.

- Vurderingen er, at det godt kan lade sig gøre inden for vores internationale forpligtelser. Vi er derfor i gang med at støbe fundamentet til et nyt system.

- Det fundament præsenteres i et nyt lovforslag, vi fremsætter i det nye år. Det skal sikre, at vi kan overføre til tredjelande, når vi en dag har en aftale i hus, tilføjede Frederiksen dengang.

Og et halvt år senere kom det juridiske så på plads i Folketinget. Det skete med et stort flertal.