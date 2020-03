Aflyste kampe og koncerter: Du har ret til at få pengene retur

Flere koncerter og sportsbegivenheder er fredag blevet aflyst eller skal afholdes uden tilskuere på grund af frygten for smittespredning af coronavirus.

Hvis du havde glædet dig til den vilde rockkoncert eller det store fodboldbrag, så har du ret til at få pengene retur, hvis du har købt billet til et arrangement, der er aflyst på grund af virussen.

Det siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

- Hvis man købt billet til en koncert eller fodboldkamp, så skal man have pengene retur. Det er det helt klare udgangspunkt, siger Susanne Aamann.

Hun bakkes op af Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis man har købt en billet til en koncert, så har man krav på at få pengene tilbage. Det samme gælder faktisk, hvis koncerten bliver flyttet, og det er en dato, der ikke passer en. Så har man også krav på at få pengene retur, siger Vagn Jelsøe.

Der er dog helt særlige arrangementer, hvor der kan være skrevet ind i kontraktvilkårene, at du ikke får dine penge tilbage.

Susanne Aamann forklarer, at det kun er i særlige tilfælde, og det vil typisk ikke gælde de store koncerter, arrangementer eller sportsbegivenheder.

Der kan også opstå en anden diskussion, da der godt kan have været andre udgifter end selve billetten til arrangementet.

- Det kan f.eks. være transport i form af en flybillet eller tog. De udgifter kan man diskutere om koncertarrangøren også hænger på, siger Vagn Jelsøe.

Susanne Aamann opfordrer samtidig til, at man følger med på den enkelte arrangørs hjemmeside.

Hvis man havde købt billet til noget allerede i weekenden, kan der godt gå nogle dage, før man ser pengene. Arrangørerne vil dog typisk automatisk refundere beløbet, forklarer hun.

I en rundspørge, som Voxmeter har lavet for Ritzau, svarer knap 35 procent, at de er enige eller delvist enige i, at de er bekymret for, om de selv eller deres nærmeste er blevet smittet med coronavirus.

Over 40 procent svarer, at de ikke er.

1007 respondenter har deltaget i undersøgelsen, og data er blevet indsamlet blandt tilfældig udvalgte respondenter med repræsentative kvoter på køn aldersgrupper og region.

Dataindsamlingen er foretaget mellem 2.-5. marts, hvilket er inden myndighederne tidligere fredag anbefalede, at alle arrangementer frem til udgangen af marts med over 1000 personer udskydes eller aflyses.