Aflivning af mink begynder først når kompensation er på plads

Sådan lyder det fra Flemming Marker, som er chef for VeterinærNord under Fødevarestyrelsen.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, som endeligt står for at lave kompensationsordningen.

Fødevarestyrelsen er kommet med indspark til, hvordan ordningen kan se ud, men Marker vil ikke kommentere på, hvad det konkret er.

Men det handler om, at værdien af dyrenes skind skal fastsættes.

51 minkfarme er ramt af coronasmitte i Nordjylland og yderligere 42 er under mistanke, skrev Fødevarestyrelsen på Twitter tirsdag aften.

Forrige uge var antallet af coronaramte farme 41, mens 20 var under mistanke.

Det var også her, at Mogens Jensen på et pressemøde bebudede, at op mod 100 nordjyske minkbesætninger svarende til over en million dyr skal aflives.

En opgave som Fødevarestyrelsen står for med assistance fra Beredskabsstyrelsen og politiet.

Det kan tage op til to måneder at aflive de 100 minkbesætninger, siger Flemming Marker.

Beredskabsstyrelsen vil på farmene blandt andet sætte badesluser og rensepladser til biler op. Det sker, for at sikre at smitten ikke kommer med ud igen. Politiet skal være med til at sikre god ro og orden.

Minkene vil blive sat ned i kasser, hvorefter de bliver gasset. De dør på få sekunder.

Når minkene er blevet gasset, transporteres de til et destruktionsanlæg. Her bliver de typisk forarbejdet og kogt. Krop og fedt bliver omdannet til energi og gødning.

Langt størstedelen af de smittede farme ligger i Hjørring og Frederikshavn i Nordjylland. Men også en enkelt farm på Læsø og en i Bording i Midtjylland er ramt af smitte.