Aflivede mink skal graves ned på militære områder

Forbrændingsanlæg kan ikke nå at brænde millioner af mink. Derfor graves nogle ned i Karup og Holstebro.

Tonsvis af mink bliver sendt til forbrændingsanlæg, hvor de omdannes til fjernvarme.

Men da regeringen har beordret, at Danmarks samlede minkbestand på mellem 15 og 17 millioner mink bliver slået ihjel, kan forbrændingsanlæggene ganske enkelt ikke følge med.

Derfor er det besluttet, at en del af de aflivede mink skal graves. Det oplyser rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De militære områder i Karup og Holstebro er de første steder, hvor der er gravet huller til bunker af mink.

- Hensynet til folkesundheden har gjort det nødvendigt at aflive dyrene meget hurtigt, og derfor er vi nødt til at grave nogle af dem ned. Men det gør vi på en måde, så der ikke er nogen risiko for det omkringliggende samfund, siger politiinspektør Uffe Stormly, der er leder af National Operativ Stab (Nos).

Når dyrene lægges i jorden, bliver der lagt lag af kalk omkring dem for at undgå, at smitten kan sprede sig fra dyrene.

Miljøstyrelsen har været inde over arbejde med at udpege områderne. Gravene udgør ingen risiko for drikkevandet, fredninger eller beskyttet natur, vurderer styrelsen.

Det kan blive nødvendigt at grave flere huller senere, lyder vurderingen, og myndighederne har de seneste dage undersøgt, om der er flere mulige steder i Jylland, hvor de døde mink kan graves ned. Det skriver TV Midtvest.

Alle mink skal efter planen være aflivet mandag den 16. november. I pressemeddelelsen lørdag oplyses det, at 1,9 millioner mink indtil videre er slået ihjel.

De mange aflivninger skyldes, at der er konstateret en mutation i coronavirus dyrene, og myndighederne frygter, at en af mutationerne kan svække effekten af en kommende vaccine.